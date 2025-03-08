Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 269 öğrencinin katılımıyla ’STEAM ile Üret, Girişimle Büyüt, Patentle Koru’ etkinliği gerçekleştirildi.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde, GENÇ AR-GE faaliyetleri Eskişehir’de önemli bir başarıya imza attı. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 269 öğrencinin katılımıyla ’STEAM ile Üret, Girişimle Büyüt, Patentle Koru’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, gençlerin bilimsel ve girişimci potansiyellerini ortaya çıkardı.

Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyan çalışmaların katkısı vurgulandı

Etkinliğin açılışında, AR-GE ve Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş, GENÇ AR-GE faaliyetlerinin önemine değinerek, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyan çalışmaların katkısını vurguladı. Prof. Dr. Mehmet Başar, ’Girişimci Gençlerle Gelecek’ başlıklı sunumunda girişimcilik ve inovasyon hakkında değerli bilgiler paylaştı. Ebru Söğüt, ’Patent, Faydalı Model, Tasarım ve Markalaşma Süreçleri’ konusundaki sunumuyla katılımcılara ticarileştirme ve yenilikçi fikirlerin korunması üzerine bilgiler verdi. Şengül Şener ise, STEAM eğitimindeki proje geliştirme süreçlerini ve ürün odaklı yaklaşımları anlattı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında; etkinliğin gençlerin bilim, teknoloji, girişimcilik ve fikri mülkiyet gibi kritik alanlarda bilinçlenmelerine yardımcı olarak, onları inovasyon ekosistemine kazandırmaya katkı sunduğu belirtildi.