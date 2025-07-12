Samsun’da sivil toplum kuruluşları ’Srebrenitsa Katliamı’nı 30. yıl dönümünde düzenledikleri yürüyüşle kınadı.

Samsun Milli İrade Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüş, 23 Nisan Ortaokulu önünden başladı. İstiklal ve Gazi Caddeleri üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı’nda sonlanan yürüyüşte katılımcılar Bosna, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarını Samsun’da dalgalandırdı. Srebrenitsa’da 30 yıl önce yaşanan soykırıma tepki gösterilerek sloganların atıldığı yürüyüşte Gazze ve Doğu Türkistan’da yapılan zulüm ve katliamlar da unutulmadı.

Yürüyüş sonrası düzenlenen basın açıklamasında, "İnsanlığın en acı, en utanç verici hatıralarından birinin yıldönümünde, Srebrenitsa Katliamı’nın otuzuncu yılında acımızı paylaşmak için toplandık. Srebrenitsa sadece bir şehir değil, bir sızı, bir yara, bir vicdan muhasebesidir. Srebrenitsa, sekiz binden fazla masum canın, gençlerin, babaların, oğulların bir çukurda sus pus bırakıldığı; dünyanın ise utanç içinde sessizliğe gömüldüğü yerdir. Otuz yıl geçti. Toplu mezarların toprağı hâlâ ıslak. Annelerin gözyaşları hâlâ dinmedi. Yetimlerin, öksüzlerin yüreklerindeki boşluk hâlâ dolmadı. Ve biz, bugün bir kez daha söylüyoruz: Unutmadık, unutturmayacağız" denildi.

Düzenlenen yürüyüşe Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve vatandaşlar katıldı.