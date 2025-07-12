Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları’ndaki yüzme branşında ilk dönem başarıyla tamamlandı. Minik yüzücüler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Büyükşehir Belediyespor iş birliğiyle 12 farklı branşta gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları’nda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Fethiye, Mihraplı, Kestel ve Gürsu Yüzme Havuzları’ndaki kurslara katılan 6-13 yaş aralığındaki çocuklar, 2 hafta boyunca haftanın 4 günü eğitim aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin modern tesislerinde deneyimli antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı bulan çocuklar, hem tatilin hem de havuzun tadını çıkardı. Eğlence dolu geçen ilk dönem sonunda minik yüzücüler, sertifika almanın mutluluğunu yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda yüzme branşında ikinci dönem 16-25 Temmuz, üçüncü dönem 29 Temmuz-8 Ağustos, dördüncü dönem 12-22 Ağustos ve beşinci dönem ise 26 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bursa’nın sporun da başkenti olması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çocukların ve gençlerin yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesi için düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda eğitimlerin sürdüğünü hatırlattı. Çocuklarını Büyükşehir Belediyesi kurslarına emanet eden ailelere teşekkür eden Başkan Bozbey, yüzme kurslarına katılarak sertifika heyecanı yaşayan çocukları da tebrik etti.