Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak için kent genelindeki marketlerde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler, fahiş fiyat uygulamaları ve etiket-kasa uyuşmazlıkları mercek altına alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi adına zabıta ekiplerini seferber etti. Şehir genelinde sürdürülen denetimlerde marketler titizlikle kontrol ediliyor. Özellikle bozulmuş ya da son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine, etiketsiz satışlara ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sıfır tolerans politikası uygulanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili uygulama yönetmelikleri kapsamında yaptığı denetimlerde; raf ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını, ürünlerin gramajında eksiklik bulunup bulunmadığını ve etiketlerin doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini tek tek kontrol ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, halk sağlığını tehdit eden hiçbir unsura geçit verilmeyeceği vurgulanırken, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.