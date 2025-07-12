Sinop’ta çalılık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Alevlerin arasında kalan bir kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Sinop’un Ada Mahallesi Şahintepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale eden ekipler, alevleri yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Öte yandan, yangının çıktığı bölgenin yakınında askeri alan bulunduğu, alevlerin bu alana sıçramadan kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan yaklaşık 50-55 yaşlarında bir kadın ise itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.