Niğde’de düzenlenen Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi Yarışmaları’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. önemli derecelere imza attı.

Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi Yarışmaları Niğde’de yapıldı. Yarışmalarda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kulübü 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanırken birde dördüncülük derecesine imza attı. Ceylin Akbudak, Mikail Ozan Fidan, Rabia Yalçın ve Osman Efe Akkuş’tan oluşan U12 41 km Mix Bayrak Yarışı takımı şampiyon olarak altın madalya kazandı. Ravzanur Avkıran, Öykü Mina Güneş, Berre Su Culfa, Duygu Gizem Aydın’dan oluşan U14 Kızlar 1500 metre takımı ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Yine aynı kategoride ferdi branşta ise Ravzanur Avkıran üçüncü olarak bronz madalya aldı. Ferdi kategoride bayrak takımından Osman Uzundağ, ikinci olarak gümüş madalya kazanırken Enes Kaan Akgün, Oktay Ahmet Erdoğan, Malik Güçlü ve Abdullah Talha Mert’ten oluşan U14 Erkekler 2000 metre takımı ise dördüncü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcular, aileleri ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.