Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda oynadığı Diyarbakırspor maçından beraberlikle ayrıldı.
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Kocasinan Şimşekspor, haftayı 1 puanla noktaladı. Ligin 7. haftasında deplasmanda Diyarbakırspor ile karşılaşan sarı siyahlı ekip, 0-0 sona eren maç sonrasında hanesine 1 puan daha yazdırdı.
Geride kalan 7 hafta sonrasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kocasinan Şimşekspor, 8 puanla 9. sırada yer alıyor.
Kaynak: İHA