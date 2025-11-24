Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda oynadığı Diyarbakırspor maçından beraberlikle ayrıldı.

Zeynep Bilir, milli takım kampında
Zeynep Bilir, milli takım kampında
İçeriği Görüntüle

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Kocasinan Şimşekspor, haftayı 1 puanla noktaladı. Ligin 7. haftasında deplasmanda Diyarbakırspor ile karşılaşan sarı siyahlı ekip, 0-0 sona eren maç sonrasında hanesine 1 puan daha yazdırdı.

Geride kalan 7 hafta sonrasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kocasinan Şimşekspor, 8 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA