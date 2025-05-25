Eskişehir Sanayi Odası tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında 21-22 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen "Speed-Match 2025 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri Etkinliği" rekor düzeyde katılım ve iş bağlantısıyla başarıyla tamamlandı.

Etkinlik bu yıl havacılık, raylı sistemler ve otomotiv sektörlerine odaklanarak 37 ülkeden 400 katılımcıyı bir araya getirdi. İki gün süren program boyunca 750’nin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Katılımcı firmaların karşılıklı etkileşim ve profil görüntüleme sayısı ise 10.000’i aştı. Tayvan, İspanya, Almanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden kayıt yapan firmaların etkinliğe gösterdiği yoğun ilgi, Eskişehir’in küresel ölçekteki cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sanayicilerimizin küresel pazarlara açılması, ihracat kapasitelerinin artması ve uluslararası rekabet güçlerinin yükselmesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Speed-Match etkinliği, bu hedeflerimizin somut bir yansıması. Beş yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz bu organizasyon, her yıl daha da büyüyor ve uluslararası alanda dikkat çeken bir iş birliği platformuna dönüşüyor"

"Amacımız; yüksek katma değerli üretim yapan bir Eskişehir sanayisini birlikte inşa etmektir"

Başkan Kesikbaş, ESO’nun Avrupa’daki sektörel kümelenme ağlarına üyeliğinin etkinliğe katkısına da dikkat çekti: "Avrupa Havacılık Kümeleri Ortaklığı, Avrupa Demiryolu Kümeleri Girişimi ve Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı’nda aktif olarak yer alıyoruz. Bu sayede Eskişehir sanayisini uluslararası platformlarda tanıtıyor, firmalarımızı doğru bağlantılarla buluşturuyoruz. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verdiği destekler de etkinliğin ulusal ölçekte duyurulmasına önemli katkı sağladı. Amacımız; yüksek katma değerli üretim yapan, ihracatla büyüyen ve dünyaya entegre olmuş bir Eskişehir sanayisini birlikte inşa etmektir" diyen Kesikbaş, sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.