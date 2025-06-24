Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Yüksek İhtisas Üniversitesi arasında Sosyalfest 2025’e yönelik kurumsal ortaklık protokolü imzalandı.

Sosyalfest 2025 hazırlıkları çerçevesinde Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu bir araya geldi. Görüşmede, iki üniversite arasında kurumsal iş birlikleri, ortak projeler ve akademik etkileşim alanları değerlendirildi.

Rektör Kırışık’a ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sosyalfest Bilimsel Yarışmalar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dürdane Yılmaz Güven eşlik etti.

Görüşmenin ardından iki rektör Sosyalfest Kurumsal Ortaklık Protokolü’nü imzaladı.

İmza töreninde konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest’in çözüm odaklı sosyal bilim yaklaşımlarını sahaya taşıyan yenilikçi bir model sunduğunu belirterek, üniversiteler arası iş birliklerinin bu sürece güç katacağını vurguladı. Yüksek İhtisas Üniversitesi ile kurulan ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kırışık, katkılarından dolayı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu’na teşekkür etti.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu ise imzalanan protokolün geniş kapsamlı bir bilimsel iş birliği içerdiğini belirterek "Sosyalfest’e destek vermekten memnuniyet duyuyor; iş birliğimizin üniversitelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sosyalfest 2025 çerçevesinde düzenlenen sosyal model tasarım yarışmasına başvurular, 1 Ağustos Cuma gününe kadar Sosyalfest’in resmi internet adresinden çevrim içi olarak alınmaya devam edecek.