Muğla’nın Yatağan ilçesinde otogarda yapılan denetimlerde, etiketsiz ve üretim yeri belli olmayan yaklaşık 60 kilogram işlenmiş et ele geçirildi. Uygun olmayan şartlarda taşındığı belirlenen ürünler, halk sağlığı açısından incelemeye alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Yatağan Otogarı’nda gerçekleştirilen rutin denetim sırasında, soğuk zincir kurallarına uymayan taşıma şartları tespit edildi. Denetim sırasında, 12 paket içerisinde üretim yeri ve etiketi bulunmayan, menşei belirsiz yaklaşık 60 kilogram işlenmiş et yakalandı. Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek bu duruma karşı hızlıca harekete geçerek, ele geçirilen etleri Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.