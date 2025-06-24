İzmir Bornova Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın çalışmaları kapsamında İzmir’deki sivil toplum örgütleri, odalar ve derneklerin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.İZMİR (İGFA) - Toplantıda hazırlanan plan çalışmaları değerlendirilerek, yapılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yönetimde eşitlik ve katılımın ön planda tutulduğunun altını çizdi.

Dramalılar Köşkü’nde yapılan toplantıda planın hedefleri ve yürütülecek faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların toplumdaki konumunu güçlendirmek ve eşit yaşam hakkı sunmak için izlenmesi gereken yol haritası belirlendi. Çalışmalar sağlık, eğitim, istihdam, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kentsel hizmetler olmak üzere beş başlıkta yürütüldü.

Etkinliğe katılan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, “Bornova Belediyesi olarak özellikle dezavantajlı gruplardaki vatandaşlarımıza katkı sağlayarak onların yurttaşlık haklarını onlara teslim etmek istiyoruz. Bunun için belediyemizin politikaları çerçevesinde gerekli çalışmaları yaparak herkes için daha adil bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

“EŞİTLİK, DEMOKRASİ VE ADALETİN TEMEL ŞARTIDIR”

Bornova Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında işlerlik kazanması için çalışma yaptıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi'nin kurum kültüründe eşitlik ve katılımın önemine vurgu yaptı. Başkan Eşki, “Eşitliğin, demokrasi ve adaletin temel şartıdır. Biz de hayatın her alanında eşitliği sağlamak için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun için bir eylem planı hazırladık. Yaptığımız çalışmalarla Bornova’da kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm bireylerin eşit fırsatlara sahip olduğu bir yaşamı kurmak için kararlıyız. Bu hedefe ilerlerken de toplumun ve demokrasinin dinamiği olan oda, STK ve derneklerin görüşlerine de yer vermek istedik” diye konuştu.