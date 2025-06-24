Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek üniversitenin toplumsal katkı çalışmaları ve ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Gerçekleştirilen görüşmede üniversite-toplum ilişkileri, sosyal sorumluluk projeleri ve yerel kalkınmaya yönelik iş birlikleri ele alındı.
Toplantıda, üniversitenin topluma katkı sağlayan projeleri ile bilimsel ve kültürel faaliyetleri hakkında genel değerlendirmelerde bulunuldu. Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin toplumla güçlü bağlar kurarak sosyal fayda üretmeyi önemsediğini dile getirdi.
Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de üniversitenin bölgeye katkı sunan çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, ortak projelerin geliştirilmesine açık olduklarını ifade ettiler.