Kepez Belediyesi, personelinin yangın anında doğru ve bilinçli hareket edebilmesi amacıyla hem teorik bilgileri hem de uygulamalı pratikleri içeren "Temel Yangın Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirdi.

Oluşabilecek yangın durumlarına hazırlıklı olunması amacıyla Kepez Belediyesi, personeline yönelik "Temel Yangın Güvenliği" eğitimlerini sürdürüyor. Belediye personelinin yangın anında doğru ve bilinçli hareket edebilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, hem teorik anlatımlar hem de uygulamalı yangın söndürme tatbikatlarıyla destekleniyor. Bu kapsamda; Kepez Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştirilen eğitimlerde, yangınların çıkış nedenleri, itfaiyenin görevleri, doğru ihbar teknikleri, yangın anında stres yönetimi ve müdahale yöntemleri ele alındı.

Yangınların genellikle bilgisizlik, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kazalardan kaynaklandığına dikkat çekilen eğitimde, personelin bilinçli müdahalede bulunabilmesi için gerekli tüm bilgiler aktarıldı.

Teorik bilgilendirmelerin ardından uygulamalı eğitime geçildi. Kepez Belediyesi bahçesinde devam eden eğitimde; yangın tüplerinin çeşitleri, doğru kullanım teknikleri ve yangının kontrol altına alınmasıyla ilgili pratik bilgiler saha ortamında personelle paylaşıldı. Yangın söndürme ekipmanlarını birebir deneyimleyen belediye personelleri, acil durumlara karşı bilinçlendirildi.