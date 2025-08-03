Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Modifiye Araç Fuarı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sorgun Tabiat Parkı içindeki alanda bir araya gelen katılımcılar trafiğe kapalı alanda araçlarını izleyicilerin beğenisine sundu. 468 aracın katıldığı fuar şenlik havasında geçti. Bölge halkının yanı sıra Samsun, Çorum, Kayseri gibi şehirlerden gelen modifiye araç severlerin de bulunduğu fuar renkli görüntülere sahne oldu.

Fuarda konuşma yapan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci "Sorgun Belediyesi hizmet etme noktasında çıta atladı ve etrafındaki bütün belediyelere çıta atlattırdı. Modifiye araç fuarımız hayırlı olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılanlar modifiye araçların detayları, incelikleri, motor performansları ve iç tasarımları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle etkinlik sona erdi.