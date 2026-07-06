Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli motosikletin duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 66 ADZ 341 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Baydiğin beldesi Ceylan Sokak'taki Seyir Terası yolunda bir evin duvarına çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerince Yozgat ve çevre illerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.