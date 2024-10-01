Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, sonbahar şap aşılama çalışmalarına başladı.

Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri. 2024 yılı sonbahar şap aşılama döneminde Canlı Mahallesi’nde bulunan hayvanlara aşılama çalışmalarına başlarken, bir yandan da ilçede arılık ve arılı kovan tespitlerini gerçekleştiriyor.

Ayrıca, geçen günlerde ilçe genelinde başlanan çeltik hasadında ise Bitkisel Üretim Birimi personelleri biçerdöver kontrolleri yaparken, Gıda Yem Şube Birimi de yem ve gübre bayii denetimlerini de ihmal etmiyor.

Çeltik tespit çalışması

Ekipler, 2024 yılı çeltik ürün maliyetleri için veri toplama ve saha gözlemleri yapılıyor. Toplanan veriler, hem çiftçilerin maliyet analizine katkı sunacak hem de ilerleyen yıllar için stratejik planlamalarda kullanılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki çeltik üretiminin verimliliğine dair kapsamlı bir rapor hazırlanacak.