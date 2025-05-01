Manisa’nın Soma ilçesinde aynı binada eğitim öğretim veren Çelebi Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Soma İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Türk bayrağını Soma’nın en yüksek noktası olan 1100 rakımlı Kösedağ zirvesine dikti.

Okul Müdürü Hasan Hüseyin Rüzgar, Müdür Yardımcısı İbrahim Özdemir ve 11-A sınıfı öğrencileri Derviş Can Tıner, Dursun Dağdelen ve Emirhan Balum, Türk bayrağını Soma’nın en yüksek noktası olan 1100 rakımlı Kösedağ zirvesine dikti.

Sabah saat 05.30’da başlayan rüzgarla ve sert hava şartlarıyla mücadele ederek yola koyulan öğrenciler sırtlarında bayrak direği, çimento, kum ve su taşıyarak 6 saat süren bir tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Bayrak direği için taşlık alan kazılarak direk sabitlendi ve Türk Bayrağı Soma’nın en yüksek noktasında dalgalanmaya başladı.

Okul Müdürü Hasan Hüseyin Rüzgar, "Bu çocuklar sadece bir dağa çıkmadı, aynı zamanda kendi içlerindeki cesareti, kararlılığı ve vatan sevgisini zirveye taşıdı. Kösedağ’ın sert yamaçlarına ve dondurucu soğuğuna inat, gençlerimiz birlik ve inançla bu başarıya ulaştı. Bu projeye öncülük eden ve yürekten destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.