Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi’nden 24 öğrenci ve 2 öğretmen, bilimsel bir gezi için Avrupa’ya çıkarma yaptı. Gezi sayesinde öğrenciler, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) başta olmak üzere Almanya, İsviçre ve İtalya’daki önemli bilimsel ve kültürel merkezleri ziyaret etti.

Gezi, İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan ve dünyanın en önemli araştırma merkezlerinden biri olan CERN’in ziyaret edilmesiyle başladı. Öğrenciler burada, atom altı parçacıklar üzerine yapılan önemli bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alarak, teorik bilgilerini uygulamalı olarak gözlemleme fırsatı buldu.

Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri, CERN ziyaretinin ardından Mercedes-Benz Müzesi gibi bilim ve teknoloji alanındaki önemli merkezleri gezdi. Gezi rotasında ayrıca İsviçre’nin Technorama Bilim Merkezi, Bern, Lozan ve Cenevre şehirleri yer aldı. Öğrenciler, İtalya’nın Milano şehrine de uğrayarak farklı kültürleri ve bilimsel gelişmeleri yerinde keşfetti.

Okul Müdürü Seydi Şaban, gezinin öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Amacımız öğrencilerimize yalnızca teorik bilgiler sunmak değil, aynı zamanda bilim dünyasında kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar oluşturmak. CERN gibi bir merkezde öğrencilerimiz, bilimin sınırlarını keşfetme fırsatı buldu" dedi.

Gezi sayesinde Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri hem bilimsel bilgi hem de kültürel açıdan büyük bir deneyim kazandı.