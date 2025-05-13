Manisa’nın Soma ilçesinde Müftülük koordinesinde düzenlenen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören yaklaşık 400 öğrenci ve öğretmenleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde vizyona giren "Hay Hak: Karagöz-Hacivat" adlı animasyon filmini izledi.

Diyanet TV tarafından hazırlanan ve TRT Diyanet Çocuk kanalında da yayınlanan bu özel yapım, minik izleyicilerden büyük ilgi gördü. Değerler eğitimi temasıyla hazırlanan film sayesinde çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de milli ve manevi değerlerle tanışma fırsatı buldu.

Soma İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerle buluşturmak bizim öncelikli görevimiz. Bu tür etkinliklerle hem eğleniyorlar hem de ahlaki kazanımlar elde ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkılarıyla hazırlanan bu yapım, değerler eğitimine büyük katkı sunuyor" dedi.

Soma’da ilk kez gerçekleştirilen bu tür sinema etkinliğinin oldukça verimli geçtiğini belirten İlçe Müftüsü Kılınçal, benzeri etkinliklerle çocukları farklı platformlarda değerler eğitimiyle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.