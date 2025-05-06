Soma Devlet Hastanesi, sağlık alanında önemli bir başarıya imza attı. Hastanede ilk kez mide delinmesi (peptik ülser perforasyonu) vakası kapalı (laparoskopik) yöntemle başarıyla ameliyat edildi.

51 yaşındaki Özlem Ayaz, 24 Nisan gecesi şiddetli karın ağrısıyla hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde mide delinmesinden şüphelenildi ve hasta acilen ameliyata alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Burak Koyuncu, "İlçe hastanelerinde genellikle açık ameliyat tercih edilirken biz laparoskopik yöntemi uyguladık. Üç trokarla gerçekleştirdiğimiz operasyonda mide çıkışındaki delik onarıldı ve omentoplasti ile işlem tamamlandı. Hastamız beşinci gününde şifa ile taburcu edildi." dedi.

Koyuncu, laparoskopik yöntemin açık ameliyata göre daha az enfeksiyon riski, daha kısa iyileşme süresi ve daha az ağrı gibi birçok avantaj sunduğunu belirtti.

Ameliyat sonrası açıklama yapan Özlem Ayaz ise, "Dr. Koyuncu’nun yaklaşımı çok güven vericiydi. Kendisine minnettarım, adeta yeniden doğdum." dedi.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Kıvanç Yaşar, operasyonun ilçede modern cerrahi uygulamaların başarıyla yapılabileceğini gösterdiğini vurgulayarak, Dr. Koyuncu ve ekibine teşekkür etti.