Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Kıvanç Yaşar, hasta ziyaretleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaşar, hasta ziyaretlerinin hastaların moralini yükselterek iyileşme sürecine olumlu katkı sağladığını vurgularken, bu ziyaretlerin hastane tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtti.

Başhekim Yaşar, ziyaretlerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve hastaların sağlığının korunması için belirlenen ziyaret saatlerinin her gün 13.00-14.00 ve 18.00-19.00 arasında olduğunu açıkladı. Ziyaret saatleri dışında hasta kabul edilmediğini ve bu kurala uyulmasının büyük önem taşıdığını belirten, Yaşar, gece ziyaretlerinin de hastane güvenliği ve sağlık personelinin görevlerini eksiksiz yerine getirebilmesi için yasak olduğunu ifade etti.

Başhekim Uzm. Dr. Gökhan Kıvanç Yaşar ziyaret kurallarının ise şu şekilde belirlendiğini duyurdu: "Ziyaret saatleri her gün 13.00-14.00 ve 18.00-19.00 arasındadır. Bir hastayı aynı anda en fazla iki kişi ziyaret edebilir. Ziyaret süresi kısa tutulmalıdır. 10 yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir. Grip, nezle gibi enfeksiyon hastalığı taşıyanlar ile bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin hasta ziyaretine gelmemesi gerekmektedir. Enfeksiyon riskini önlemek amacıyla canlı çiçek, doktor kontrolü dışında yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır."

Başhekim Yaşar, hasta yakınlarının bu kurallara titizlikle uymasının, hastaların sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Ziyaretçilerimizin hastalarımızın sağlığına zarar vermemek için belirlenen kurallara uymasını rica ediyor, gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyorum” dedi.