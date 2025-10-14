Soma Ali Uzunoğlu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde düzenledikleri etkinlikte elde ettikleri geliri Türk Kızılayı aracılığıyla Gazze’ye göndererek anlamlı bir dayanışmaya imza attı.

Soma Ali Uzunoğlu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla örnek bir dayanışma etkinliği düzenledi. Öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları yiyecek ve ürünleri satışa sunarak anlamlı bir yardım organizasyonu gerçekleştirdi.

Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Türk Kızılayı aracılığıyla Gazze’ye insani yardım olarak gönderilmek üzere bağışlandı. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı, hem okul yönetimi hem de Soma halkı tarafından büyük takdir topladı.

Okul Müdürü Şenay Gün Bahar, öğrencilerinin hem akademik hem de insani değerleriyle örnek olduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz sadece başarılarıyla değil, vicdanlarıyla da gurur kaynağımız. Gazze’deki kardeşlerimiz için topladıkları bu yardım, onların merhamet ve dayanışma ruhunu gösteriyor. Eğitim anlayışımızın temelinde yer alan yardımlaşma duygusunu yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destek veren tüm velilerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Okul bahçesinde kurulan stantlarda öğrencilerin hazırladığı ürünler yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılanlar hem paylaşmanın hem de insanlık adına birlik olmanın gururunu yaşadı.