Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta Lausanne ile deplasmanda oynadıkları UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının 11’inden 3 değişiklik yaparak bu akşamki rövanş karşılaşmasına çıktı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de deplasmanda oynadıkları ve 1-1 sona eren ilk mücadelenin 11’inden 3 değişiklik yaparak ikinci müsabakaya çıktı.

Solskjaer; ilk maçın 11’de yer alan Ersin Destanoğlu, David Jurasek ve Milot Rahica’nın yerine Mert Günok, Jonas Svensson ve Taylan Bulut’a şans verdi.

Beşiktaş’ın, Lausanne karşılaşması 11’i şu şekilde:

"Mert Günok - Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai - Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Emirhan Topçu, Rafa Silva, Joao Mario - Tammy Abraham

Taylan Bulut ilk kez 11’de

Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Taylan Bulut, ilk kez 11’de sahaya çıkıyor. Solskjaer, 19 yaşındaki futbolcuya görev vererek Tüpraş Stadyumu’nda taraftarların beğenisine sundu.

Taylan, geçtiğimiz hafta İsviçre’de oynanan mücadelede 6, Süper Lig’deki Eyüpspor maçında da 5 dakika top koşturmuştu.

Amir Hadziahmetovic, Musrati ve Arroyo kadroda yok

Takımdan ayrılmaları gündemde olan ve transfer görüşmeleri süren Amir Hadziahmetovic ve Al Musrati, Lausanne karşılaşmasının kadrosunda yer almıyor.

Keny Arroyo ise teknik karar sebebiyle geniş kadroda bulunmuyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, müsabakadan önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Saha içinde ve saha dışında Beşiktaş’ın standartları vardır. Herkesin buna uyum sağlaması gerekiyor. Oyuncular doğru karar vermiyorsa takımın iyiliği için bazı kararlar almak zorunda kalırız. Benim ve kulübüm açısından bu kararın alınması disiplin açısından alınmış bir karardır" ifadelerini kullandı.

Bakan bak, maçı tribünden takip ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş - Lausanne karşılaşmasını protokol tribününden takip etti.

Aynı zamanda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünden izledi.