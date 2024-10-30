Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 5. haftasına İzmirspor ve Yeşil Çivril Belediyespor’un ardından 3. sırada giren Sökespor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle liderliğe yükseldi.

Didim Belediyespor’un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta maç yapmayan Sökespor, hükmen kazandığı 3 puanla puanını 12’ye çıkardı. Haftayı beraberliklerle kapatan rakiplerinin önüne geçen Sökespor, BAL Ligi 7. grupta liderliğe yerleşti. Maç oynamadan elde ettiği 3 puanla zirveye yerleşen Sökespor, önümüzdeki haftalarda liderliğini koruma hedefiyle sahaya çıkacak.

Sökespor’dan yapılan açıklamada; "Ekim ayında Teknik direktörümüz Mehmet Ali Moğul önderliğinde oynadığımız 5 maçta; 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturduk ve Sökesporumuzun Bölgesel Amatör Lig tarihinin en iyi başlangıcını yaptık" denildi.