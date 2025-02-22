Aydın’ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Kipaş Kağıt Fabrikası’nın atık depolama alanında çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Yangını kontrol altına almak için Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde müdahale ederken, Söke Belediyesi de arasözler ve iş makineleriyle çalışmalara destek veriyor. Ayrıca OSB ve çevre kuruluşların arazözleri de su takviyesi yapıyor. Söndürme çalışmaları kapsamında bir yandan da iş makineleriyle depodaki kağıtlar depo dışına tahliye ediliyor.

Yangın sahasında incelemelerde bulunan Söke Kaymakam Vekili ve Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül ve AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yetkililer, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.