Söke Belediyesi Efes Kültür Merkezi, Hilmi Fırat Anadolu Lisesi Müzik Grubu’nun konserine ev sahipliği yaptı.

Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, okulun öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan müzik grubu sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.

Sökelilerin yoğun ilgi gösterdiği konser salonu, dinleyicilerin coşkulu katılımına sahne oldu. Grup, geniş bir repertuvarla izleyicilere müzik ziyafeti sunarken, dinleyiciler de şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, müzik grubunun gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pullukçu, grubun eğitmeni Serkan Turan’a teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti.

Söke Belediyesi’nin sanata ve Sökeli yerel grupların yeteneklerini sergilemesine verdiği destekle gerçekleşen bu etkinlik, katılımcıların bürük beğenisini topladı.