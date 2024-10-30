Söke’de düzenlenen “Yenilikçi İncir Ürünleri Geliştirme ve Pazarlamaya Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi” tanıtım etkinliği, tarım sektörü temsilcilerini bir araya getirdi. Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Mesleki Eğitim Küçük Ölçekli Ortaklıklar kapsamında hibe desteği alan proje, Türkiye’deki incir üreticilerinin ticari rekabet gücünü artırmayı, ürün kalitesini ve çeşitliliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Etkinliğe, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Vural Tosun, Yayım ve Eğitim Dairesi Başkanı Şaban Özakın, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Söke TAYEM Müdürü Lütfi Özenç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri ile çiftçiler katıldı. Projede Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü ve İtalyan ortak yer alıyor.

İncir ürünlerinin çeşitliliğini artırarak pazarda daha fazla söz sahibi olmasını sağlamayı amaçlayan proje, üretici ve girişimcilerin pazarlama becerilerini de geliştirecek. Proje kapsamında, incir işleme yöntemleri, pazarlama stratejileri ve marka yönetimi eğitimleri verilecek. İlk eğitim programının 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Söke TAYEM, bugüne dek sahada uygulamalı olarak düzenlediği çiftçi eğitimleriyle tarımsal bilinci artırma çalışmalarına öncülük etti. 2024 yılı itibarıyla 3 bin 221 çiftçi eğitimi tamamlanmış durumda ve bu sayının yıl sonunda 4 bine ulaşması bekleniyor.

"Kırsalda ekonomik güçlenmeye destek"

Eğitim merkezinin bu projeyle birlikte küçük ölçekli fabrikalar, kooperatifler, girişimci gençler ve kırsal kesimdeki kadınlara yönelik eğitimlerle gelir düzeyini artırmayı hedeflediğini belirten proje yetkilileri, etkin bir pazarlama ağı oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Eğitimlerin, kırsal işsizliği azaltması ve göçü önlemesi öngörülüyor.

Müdürlük yetkilileri, tarımsal üretime yönelik tüm konularda çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde kapılarının tüm üreticilere açık olduğunu ifade etti.