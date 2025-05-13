Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söke Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen "Temiz İlçem, Yeşil Geleceğim" projesi kapsamında temizlik konusunda bir kez daha farkındalık oluşturuldu.

Proje çerçevesinde bu kez temizlik noktası Yenikent Mahallesi oldu. Zeytindalı Parkı’nda buluşan öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla cadde ve sokaklarda mıntıka temizliği yapıldı. Ellerine eldivenlerini takan öğrenciler, çevreyi temizleyerek hem kent temizliğine katkı sundu hem de vatandaşlara örnek oldu. Etkinliğe Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek vererek gerekli ekipman ve lojistik desteği sağladı.

Öğrencilere çevre bilincinin aşılanmasının hedeflendiği etkinlikte, toplumun her kesimine çevre temizliğinin önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Öte yandan, proje kapsamında Yenikent Mahallesi’ndeki yolcu duraklarına sigara izmaritlerinin yere atılmasını önlemek amacıyla izmaritlikler monte edildi.

Benzer etkinlik ve uygulamalarla çevre bilincini yaygınlaştırmaya devam edileceği belirtilirken; kentte yaşayan herkes önce kendi evinin önünü süpürmeye, temizlik çalışanlarına destek vermeye çağrı yapıldı.