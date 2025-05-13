Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti’ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki yol çalışmaları esnasında ortaya çıkan Roma dönemine ait oda mezar, kontrollerin tamamlanmasının ardından kapatılırken, bölgede yol çalışmaları yeniden başladı.

Geçtiğimiz günlerde Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde yol çalışmaları esnasında ortaya çıkan oda mezarın ardından çalışmalar durdurulmuştu. Tralleis Antik Kenti’ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen oda mezar etrafında ayrıca kremasyon küpleri ve insan kemikleri de bulunurken, Aydın Arkeoloji Müzesi ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatılmıştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Anıtlar Kurulu Kararı ile oda mezar, koruma tedbirleri alınarak yeniden kapatıldı. Mezarın kapatılmasının ardından bölgede yol çalışmaları yeniden başlatılırken, mahalle sakinleri de uzun süredir bekledikleri yola kavuşmanın sevincini yaşadı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yapım çalışmasının devam ettiğini ifade eden Kemer Mahalle Muhtarı Hüseyin İncitme; "Mahallemizde Kemer Bulvarı üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmasının ilk gününde böyle bir eski yapı çıkmıştı. Gerekli incelemelerin ardından Anıtlar Kurulu Kararı ile korum tedbirleri alınarak oda mezar kapatıldı ve yol çalışmaları yeniden başladı. Çalışmaların yeniden başlaması sebebiyle mutluyuz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.