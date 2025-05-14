Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun özel öğrencileri, Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında anlamlı bir sergi hazırladı.

Serginin açılış törenine İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul müdürü Burcu Pakalın sergi ile ilgili yaptığı konuşmasında öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve topluma bilimsel bakış kazandırmak amacıyla düzenlendikleri sergide; öğrencilerin, öğretmenlerin başarılı çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi.

Proje yürütücülüğünü Hasan Ok (III. Kademe) ve Zübeyde Akyüz (II. Kademe) ‘ün üstlendiği sergi katılımcıların beğenisi toplarken, özel öğrenciler açılış töreninde çeşitli gösteriler de sundu.