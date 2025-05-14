Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Ergene ilçelerinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerine yönelik gece saatlerinde emisyon ve atık su denetimi gerçekleştirdi.

Tekirdağ’da çevre kirliliği ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalarda, vatandaşlardan ALO 181 ve CİMER üzerinden gelen şikâyetler üzerine Çevre Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Denetimlerin sadece mesai saatleriyle sınırlı kalmadığını vurgulayan yetkililer, şikâyetlerin mesai içi ve dışı fark etmeksizin titizlikle değerlendirildiğini belirtti.

Sanayi tesislerine gece baskını: Saat 03.00’e kadar denetim

Çorlu ve Ergene bölgesinde faaliyet gösteren bazı sanayi işletmelerine yönelik saat 20.00’de başlayan ve sabah 03.00’e kadar süren geniş çaplı ani denetimler gerçekleştirildi. Operasyon benzeri yapılan bu denetimlerde, özellikle emisyon kaynakları ve atık su deşarjları mercek altına alındı.

Müdürlük ekipleri, denetimlerde akredite laboratuvar personeli eşliğinde yerinde ölçümler yaptı. Emisyon ölçümleri ile birlikte tesislerin çevre mevzuatına uygunluğu değerlendirildi.

Analizler sonrası yasal süreç başlatılacak

Denetimlerde elde edilen verilerin analiz raporları, akredite laboratuvarlarca hazırlanarak Çevre Müdürlüğü’ne iletilecek. Raporların ulaşmasının ardından, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli idari yaptırımların ve işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Yetkililer, çevreyi kirleten hiçbir faaliyete göz yumulmayacağını vurgulayarak, denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Bölgedeki vatandaşlar ise geç saatlere kadar süren çevre operasyonlarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.