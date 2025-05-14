Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Enerji Haftası Etkinlikleri düzenliyor. 14 Mayıs Çarşamba günü başlayan etkinlikler 18 Mayıs Pazar günü de dâhil her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Kayserililere spor, eğlence ve enerji dolu 5 gün yaşatacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye’de çeşitli etkinlik ve aktivitelerle kutlanırken Kayseri’de de her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir’in sporda marka kuruluşu Spor A.Ş.’nin zengin içerikli etkinlikleri ile büyük bir coşkuyla spor ve eğlence dolu renkli bir ortamda kutlanıyor. Bu çerçevede, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel çeşitli organizasyonlar düzenleyen Spor A.Ş. 14-18 Mayıs günlerini kapsayan her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında renkli aktivitelerle dolu Enerji Haftası Etkinlikleri düzenliyor.

Spor, eğlence ve enerji dolu 5 gün

14 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da başlayan Enerji Haftası Etkinliklerinin ilk gününde Spor A.Ş. Engelsiz Spor Şenliği düzenlenirken 15 Mayıs Perşembe günü Spor A.Ş. Spor Şenliği, 16 Mayıs Cuma günü Spor A.Ş. Spor Şenliği & Millet Bahçesi Bisiklet Turları yapılacak. Spor, eğlence ve enerji dolu etkinlikler kapsamında 17 Mayıs Cumartesi günü Spor A.Ş. Enerjinle Şehri Aydınlat Gece Koşusu ve 18 Mayıs Pazar günü ise Spor A.Ş. Spor Şenliği & Sürpriz Sporlar ile Sokakta Sizlerle aktiviteleri düzenlenecek.

Her yaş grubundan sporseverin katılabileceği Enerji Haftası Etkinlikleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu tüm Kayserililere doyasıya yaşayacak.