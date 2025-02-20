Söke-Milas karayolu üzerindeki Yenidoğan Kavşağı’nda kömür yüklü tır devrildi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 43 KP 300 plakalı nakliye tırı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı. Kömür yüklü tırın devrilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alırken, tırın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Karayoluna araçtan akan yağ ve yakıt üzerine kum atılmak suretiyle tedbir alındı. Geçtiğimiz günlerde de aynı noktada itfaiye aracı da devrilirken 4 itfaiye personeli yaralanmıştı. Bir hafta içinde yaşanan benzer iki kaza sonrası vatandaşlar kavşakta gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi.