Her gün çok sayıda vatandaşa hizmet veren Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde modern cihazlarla donatılan Göz Laboratuvarı hizmete girdi.

Aydın’ın Söke ilçesinde hizmet veren Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, sağlık alanındaki altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlemesi tamamlanan göz laboratuvarı hizmete girdi. Modern cihazlarla donatılan laboratuvarda, tüm göz tetkikleri tek bir noktada toplanarak daha etkin bir hizmet sunarken, tanı ve takip süreçleri de daha hızlı yürütülecek. Laboratuvarda yer alan cihazlar sayesinde özellikle retina hastalıkları, glokom ve katarakt gibi göz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde önemli bir kolaylık sağlanıyor.

Konu ile ilgili Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada "Hastanemizde açılan yeni Göz Laboratuvarı ile tanı ve takip süreçleri artık çok daha hızlı ve konforlu. Tüm göz tetkikleri modern cihazlarla tek bir noktada yapılabiliyor. Göz sağlığınız için ileri teknolojiyi hizmetinize sunmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.