Söke’de çiftçiler susuzlukla mücadele ederken, TARİŞ Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı Ziraat Odası Başkanlarının sessizliğine ve umut dağıtan açıklamalarına tepki gösterdi.

Son günlerde artan iklim krizi ve kuraklık nedeniyle sulama sorunları, özellikle tarımsal üretimin can damarı olan bölgelerde çiftçilerin tepkisini artırdı. Aydın’ın Söke ilçesinde üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla açıklamalarda bulunan Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sert bir çıkışta bulundu.

"Bu Başkanlar Uzayda mı? Yaşıyor mu?" ifadelerini kullanan Özer, üreticilerin yaşadığı sorunların görmezden gelindiğini vurgulayarak kamuoyuna "sağduyulu beyan" çağrısında bulundu. Özer yaptığı açıklamada, küresel iklim krizinin etkisiyle bölgede kuraklık ve sulama sorunlarının kritik bir noktaya ulaştığını belirtti. Bu durumun çiftçilerin üretim yapmasını imkânsız hale getirdiğini söyleyen İsmail Özer, "Bu konuda gösterdiğimiz hassasiyet, kişisel çıkarlar değil; üreticilerimizin geleceği için duyduğumuz kaygının bir yansımasıdır" dedi.

"Barajlardaki su miktarı açıklanmadan umut satıyorlar"

Bazı Ziraat Odası başkanlarının kamuoyuna yaptığı açıklamaları eleştiren Özer, "Aydın’da mı yaşıyorlar, yoksa uzayda mı?" diyerek tepki gösterdi. DSİ tarafından baraj doluluk oranları henüz resmi olarak açıklanmamışken, bir aylık su kaldığına dair yapılan yorumları eleştiren Özer, bu tür açıklamaların üreticiye umut satmaktan öteye gitmediğini belirtti.

"Söke’nin üreticisi cefanın başında, suyun sonunda"

Sökeli üreticilerin pamuk ekim sezonu öncesinde ciddi bir belirsizlik içinde olduğunu vurgulayan Başkan Özer, Aydın Valisi Yakup Canpolat ve DSİ yetkililerine çağrıda bulundu; "Sökeli üreticilerin yüreğine su serpecek bir açıklama bekliyoruz. Devlet yetkililerimizden, üreticilerin ekmeğine kan doğramak yerine, onları suyla ve umutla buluşturmalarını talep ediyoruz" dedi.

"Çiftçimizin sesi olmaya devam edeceğiz"

Açıklamasında tüm üreticiler adına kamuoyuna seslenen Özer, üretimin ve üreticinin desteklenmesinin, ülke ekonomisinin geleceği açısından hayati olduğunu ifade etti. Özer; "Sökeli üreticiler olarak suskun kalmayacağız. Sorunlarımızı görmezden gelenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.