TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ ile ‘2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’nın 2024/1 dönemi sonuçları açıklandı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ), elde ettiği dikkat çekici başarı ile hem genel sıralamada hem de araştırma üniversiteleri arasında önemli bir konuma yerleşti.

Bu dönem 2209-A programı kapsamında ERÜ’den yapılan 640 başvurudan 369’u, 2209-B programında ise 29 başvurudan 21’i destek almaya hak kazandı. Böylece toplamda 390 proje kabulü ile yüzde 58,30’luk yüksek bir başarı oranına ulaşan ERÜ, Türkiye genelindeki tüm üniversiteler arasında 9. sırada, araştırma üniversiteleri arasında ise 5. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Fakülteler bazında değerlendirildiğinde toplam 86 proje ile Mühendislik Fakültesi en fazla proje kabulü alan fakülte oldu. Ziraat Fakültesi 49, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 33, Tıp Fakültesi 22, Eczacılık Fakültesi 22, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 22, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi 21’er, Eğitim Fakültesi 20, Güzel Sanatlar Fakültesi 19, İletişim Fakültesi 18, Fen Fakültesi 16, Veteriner Fakültesi ise toplam 12 proje kabulü ile öne çıkan diğer fakülteler arasında yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.