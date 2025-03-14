Söke Belediyesi, çevreyi koruma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. İlçe genelinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, moloz, ev eşyası ve atıklarını gelişigüzel şekilde çevreye bırakan kişilere cezai işlem uyguluyor.

Belediye tarafından yerleştirilen güvenlik kameraları ile tespit edilen çevre kirliliği vakalarına karşı gerekli uyarılar yapılmasına rağmen, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatıldı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesi gereğince yapılan denetimlerde, çevreyi kirleten şahıs ve işletmelere toplamda 98 bin TL idari para cezası kesildi.

Söke Belediyesi vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet ederek, belirlenen atık toplama alanları dışına çöp ve moloz bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.