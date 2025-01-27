Aydın’ın İncirliova ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokak hayvanları için gelişigüzel yol içerisine atılan büyük kemikler, simit ve ekmek parçaları çevre sağlığını tahdit ediyor.

İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi’nde bulunan Yunan Köprüsü bölgesinde çok sayıda kedi ve köpek bulunuyor. Hayvanseverler, bu sokak hayvanlarını beslemek için kemik, simit ve ekmek o bölgeye bırakıp beslenmelerine yardımcı oluyor. Henüz bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından İkizdere Barajı’na giden kara yolunun içine atılan büyükbaş hayvan kemikleri, simitler ve ekmek parçaları, yoldan geçen sürücülere zor anlar yaşatırken çevre sağlığını da tehdit ediyor. ’Böyle hayvanseverlik olmadı’ diyen vatandaşlar, yapılan iyiliğin başkalarının canını tehlikeye attığına dikkat çekti. Vatandaşlar, özellikle kedi ve köpekleri beslemek için uygun yerlerin ve belirli besleme noktalarının oluşturulmasının daha uygun olacağını belirttiler.