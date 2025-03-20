Turgutlu Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve onlara doğal bir ortamda barınma imkanı sunmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirecek.

Bu kapsamda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve beraberindeki heyet yapılması planlanan doğal yaşam alanı projesinin uygulanacağı bölgelerde kapsamlı incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam haklarına saygı duyan örnek bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın öncülüğünde yürütülen saha çalışmalarıyla, projenin hayata geçirilmesi planlan alanlarda kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi. İncelemelerde, projenin uygulanacağı alanların fiziki şartları, altyapı imkanları ve doğal yaşamın korunmasına yönelik kriterler değerlendirildi. Başkan Çetin Akın’ın incelemelerine Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, belediyenin daire müdürleri ile teknik ekipler katıldı.

"Daha iyi şartlarda yaşamaları sağlanacak"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sokak hayvanları için hayata geçirmeyi planladığımız doğal yaşam alanı bölgelerini Kaymakamımız Selami Kapankaya, daire müdürlerimiz ve ilgili kurumların yetkilileriyle birlikte inceledik. Oluşturacağımız tesis ve hayata geçireceğimiz çok yönlü projemiz can dostlarımızın doğal alanlarda, daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacak" dedi.