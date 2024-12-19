Aydın’ın Efeler ilçesinde tıkanan baca yangınına neden olurken, sokağı saran yoğun duman vatandaşları panikletti.

Yangın, Hasan Efendi Mahallesi 1919 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katta ikamet eden ev sahiplerinin ısınmak için sobayı yaktığı sırada tıkanan baca yangına neden oldu. Sokağı saran yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.