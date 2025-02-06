Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan uyarıda, Muğla’da 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının 6-12 derece düşeceği belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde yazdan kalma günlerin yaşandığı Muğla’da soğuk hava etkisini gösterdi.

Menteşe’de Perşembe günleri kurulan halk pazarında sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan pazar esnafından bazıları tezgahlarının yanlarına koydukları tenekelerde, bazıları da pazarın uygun yerlerinde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Yanan ateşten pazara gelen müşteriler de yararlanıyor.