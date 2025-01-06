Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Turan Karip isimli vatandaş, üşüyen güvercinlerini soba ile ısıtıyor.

Güvercin severlerin oldukça fazla olduğu Diyadin’de vatandaşlar yazın boş alanlarda güvercinleri besleyip eğitirken, hava sıcaklıklarının çoğu zaman eksi 20 dereceye düştüğü kış mevsiminde ise barakalar ve evlerde soğuklardan korumak için farklı yöntemler kullanıyor. Vatandaşlar, binlerce lira değerinde olan ve fazla rağbet gören taklacı kuşlarına çocukları gibi bakarak soğuklardan koruyor. Güvercin besleyen Turan Karip adlı vatandaş, dondurucu havalardan güvercinleri korumak için gece gündüz soba yakıyor. Güvercinlerine çocukları gibi bakan Karip, zamanının çoğunu onlara ayırarak büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor.

Karip; "Kuş camiasında birçok arkadaşımız var, hepsi de kuşları çok seviyor. Kuşlara bakmanın yazın pek masrafı olmuyor, kışın eksi 20 derecelerde günde 2-3 defa soba yakıyoruz. Kuşları çok sevdiğimizden dolayı evlerimizde çocuklarımıza nasıl bakıyorsak, bunlara da öyle bakıyoruz. Bir işi severek yaptığınız zaman zor olmuyor" dedi.