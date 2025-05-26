Mersin SMMMO (Serbest Muhasebecive Mali Müşavirler Odası ) Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Emin Levent Türkili'nin Başkanlığındaki Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunun listesi zaferle çıktı.

Yapıla Olağan Genel Kurul Seçiminde Yönetim Kurulu üyeliklerinde ; Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu 5 , Mali Müşavirler Dayanışma Grubu 2 üye ,

Denetleme Kurulu Üyeliklerinde ; Çağdaş Demokratlar Grubu 2 üye , Dayanışma Grubu 1 üye ,

Disiplin Kurulu Üyeliklerinde ; Çağdaş Demokratlar Grubu 4 , Dayanışma Grubu 1 Üye kazandı.

Seçimler sonunda Mersin SMMMO Yönetim Kurulu ; Emin Levent Türkili , Bekir Ersin Özer , Savaş Takak , Şule Gülmez , Murat Taşdemir , Yılmaz Dağ , Dilek Yurtsever den oluştu.

Denetleme Kurulu ise , Necdet Kutlukaya , Şerife Cesur ve Seher Yeğin'den oluştu.

SMMMO Disiplin Kurulu ise ; Murat Öztürk , Özcan Demir , Ümit Gülmez , Ümit Can ve Yıldız Akbal Geçgin'den oluştu.

Çağdaş Demokratlar Birlik Delegeliğinde de 21 delege kazandı.

Birlik Delegeleri ; Ömer Faruk Tokgöz , Emin Levent Türklü , Ali Günasçı , Fevzi Uğur , Özlem Tümer Palamut , Semra Lobut , Hacı Taşdemir , Naciye Kuşcu , Rasim Kır , Jale Genç , Zülfü Uçar , Atilla Uçar , Banu Karadeniz , Halis Tutar , Gönül Gürbüz , Fatih Taşyürek , Adem Topcu , Selen Eken , Tamer Kılınçcık , Buket Gönüllü Mustan ve Hilal Türk

Seçimlerden sonra kısa bir açıklama yapan Başkan Emin Levent Türkili , '' Değerli meslektaşlarım bugün yapılan 25 olağan genel kurulumuzda seçim sonuçlarımız sonuda Çağdaş Demokratlar gurubumuz 7 kisilik yönetim kurulundan 5 yönetim kurulu üyeliği Denetim kurulundan 3 üyelikten 2 üyeliği ve Disiplin kurulundanda 5 üyelikten 4 üyeliği alarak üstün başarı sağlamıştır .Emeği geçen ve katkı sunan tüm üyelerimize Teşekkür ederiz '' dedi.