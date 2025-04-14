Sivas’ta lise ve üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

Gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmalarını amaçlayan yarışma, Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yazılı sınav formatında yapıldı.

İki oturum halinde organize edilen sınavda lise öğrencileri "Temel Din Bilgileri" ile "Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz", üniversite öğrencileri ise "İslam İlmihali" ve "Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz" adlı eserlerden sorumlu tutuldu. Sivas merkezden 139 lise ve 263 üniversite öğrencisinin katılım sağladığı sınava, ilçe başvurularıyla birlikte toplam 974 öğrenci müracaat etti. Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya sınav öncesi sınav salonlarını ziyaret ederek öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Sınav sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanacağı belirtildi.