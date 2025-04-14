TÜBİTAK destekli BilimFest Aliağa, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonuyla 17-18-19 Nisan 2025 tarihlerinde Avcı Ramadan’da 7’den 70’e tüm halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Havacılık ve uzay, robotik kodlama, dron etkinlikleri ve çeşitli bilimsel alanlarda katılımcıların yaparak-yaşayarak öğrenecekleri atölye çalışmaları üç gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Belediyesi ve SOCAR Türkiye’nin ana paydaşlığında yürütülen festival, Emniyet Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aliağa Ticaret Odası, Özkurt Gıda gibi kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Bilim Festivali 17 Nisan Perşembe Günü 10.30 saatlerinde geniş bir katılımla tüm halka kapılarını açmaya hazırlanıyor. Öğrenciler ve bölge halkı arasında bilime karşı farkındalık oluşturmak, bilime olan ilgiyi artırmak ve yeni kuşağı bilime özendirmek amacıyla düzenlenen festivalde Bilim Gösterisi, 65 atölye çalışması, Bilim Söyleşileri, Spor ve Bilim Oyunları Mobil Eğitim Tırları, Konya Bilim Merkezi ve Gaziantep Bilim Merkezi’nin etkinlikleri yer alıyor. Üç gün boyunca 200’e yakın personelin görev yapacağı organizasyonda birbirinden farklı aktivite ve etkinliklerle katılımcılar bilimi eğlenerek öğrenecekler.

Üç gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek; atölye çalışmaları, söyleşiler, geç istasyonları, bilimsel etkinlikler ve çeşitli oyunlar Festivale renk katacak. Bilim Festivali 16-17 Nisan tarihlerinde tüm öğrencilere; 19 Nisan Cumartesi günü ise tüm vatandaşlara açık olacak.