Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta Ocak ayında 202 bin 884 olan motorlu kara taşıtı sayısı Şubat ayında 203 bin 716’ya yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 105 bin 700’ünü otomobil, 37 bin 653’ünü traktör, 30 bin 747’sini kamyonet, 17 bin 908’ini motosiklet, 6 bin 619’unu kamyon, 3 bin 81’ini minibüs, bin 302’sini otobüs, 706’sını ise özel maksatlı araç oluşturdu.

4 bin 445 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Şubat ayında 4 bin 445 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 76’sını otomobil, 632’sini kamyonet, 381’ini traktör, 155’ini motosiklet, 55’ini minibüs, 106’sını kamyon, 29’unu otobüs, 11’ini de özel maksatlı araçlar oluşturdu.