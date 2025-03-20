Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, eğitim kalitesini tescilleyen önemli bir başarıya imza attı. Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü belirlenen tüm kriterleri eksiksiz yerine getirerek 5 yıl süreyle akreditasyon almaya hak kazandı.

Bu kapsamda FEDEK komisyon üyeleri, Edebiyat Fakültesi’ni ziyaret ederek Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde üç günlük kapsamlı bir değerlendirme çalışması gerçekleştirdi. Bu süreçte bölümün akademik programları, eğitim-öğretim yöntemleri, öğrenci merkezli yaklaşımları, öğretim elemanlarının yetkinliği, bilimsel araştırma faaliyetleri, fiziksel ve teknolojik altyapısı, ölçme ve değerlendirme süreçleri, staj ve mezun takip sistemleri ile kalite güvencesi mekanizmaları detaylı bir şekilde incelendi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato odasında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in başkanlığında gerçekleşen sonuç toplantısında ise FEDEK değerlendirme komitesi değerlendirme raporlarını sundu. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Erdemir, Prof. Dr. Köksal Büyük, Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Küçükhasköylü; Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva, Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Şener ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri katılım gösterdi.

Rektör Prof. Dr. Adıgüzel: "Kalite odaklı çalışmalarımıza tüm fakültelerimizde ve programlarımızda kararlılıkla devam edeceğiz"

"Anadolu Üniversitesi olarak, eğitim-öğretim süreçlerimizin ulusal ve uluslararası kalite standartları ile uyumlu olmasına büyük önem veriyoruz" diyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel akreditasyon toplantısında şunları söyledi:

"Rus Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün FEDEK tarafından 5 yıllık akreditasyonla tescillenmiş olması, bu kararlılığımızın somut bir göstergesidir. FEDEK’in yapmış olduğu titiz değerlendirme süreci sonunda böyle önemli bir başarıya imza atmamız, öğrencilerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Emeği geçen tüm öğretim üyelerimize, yöneticilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu Üniversitesi olarak kalite odaklı çalışmalarımıza tüm fakültelerimizde ve programlarımızda kararlılıkla devam edeceğiz."

Prof. Dr. Güllüpınar: "Akreditasyon çalışmalarımız Edebiyat Fakültesinin eğitim-öğretim ve araştırma kapasitesini geliştirecek"

Toplantıda Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün akredite edilmesiyle ilgili görüşlerini dile getiren Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fuat Güllüpınar ise "Rus Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün FEDEK tarafından 5 yıl süreyle akredite edilmesi, yalnızca bölümümüz için değil, Edebiyat Fakültemizin tamamı için de önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Diğer bölümlerimizin hali hazırda sahip oldukları akreditasyon sertifikalarını yıl sonunda benzer bir değerlendirmeyle yeniden beş yıllık süreyle alabilmeleri için hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız, gelecek yıl bu bölümlerimizin yanına bu yıl ilk defa mezun veren Psikoloji bölümümüzü de ekleyebilmek. Böylece tüm bölümlerimizin kalite standartlarını yükselterek öğrencilerimize güçlü bir eğitim ortamı sunmak istiyoruz. Bu kapsamda süreçte emeği geçen Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerimizi, fakültemizin çalışanlarını ve tüm paydaşlarımızı kutluyor, bu başarıyı diğer bölümlerimizle de taçlandıracağımıza inanıyorum" dedi.

FEDEK sonuç raporu Edebiyat Fakültesinin eğitim öğretim kalitesini tescilledi

Toplantıda açıklanan karara göre, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tüm akademik ve yönetsel standartları başarıyla sağladı. Raporda, bölümün eğitim programlarının güncelliği, öğretim elemanlarının akademik yeterliliği, öğrencilere sunulan bilimsel ve kültürel etkinlikler, uluslararası değişim programları ve sektörle iş birliği çalışmaları gibi pek çok alanda yüksek standartları karşıladığı vurgulandı. Ayrıca, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yönelik yenilikçi öğretim metotlarının kullanılması, modern teknolojilerin derslere entegrasyonu ve mezunların istihdam edilebilirlik oranlarının yüksek olması gibi unsurların da güçlü yönler olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Programın sonunda FEDEK akreditasyon ekibi tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Fuat Güllüpınar’a Akreditasyon belgesi takdim edildi.