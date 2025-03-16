Sivas’ta kurulması planlanan Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi alanı, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek tarafından incelendi.

Sivas’ta İl Özel İdaresine ait Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi olarak kurulan ve Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne dönüştürülecek olan alan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek tarafından incelendi. İlgililerden bilgi alan Vali Şimşek, sokak hayvanlarının çevreye ve vatandaşlara risk teşkil ettiğini belirten Vali Yılmaz Şimşek, başıboş köpeklerin toplanarak bu merkezde tedavi, bakım ve beslenme süreçlerinin hassasiyetle takip edileceğini söyledi.

Meraküm bölgesinde Sivas İl Özel İdaresine ait Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezinin Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Rahabilitasyon Merkezine dönüştürüleceğini söyleyen Vali Şimşek, "Yaklaşık 33 dönümlük tesis alanı 67 dönüm de genişleme alanına sahip bu yerleşkenin dönüşümü için gerekli hazırlıklara başladık. İnşallah en kısa sürede ilçelerimizden de gelecek sahipsiz köpekleri buraya alacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın da büyük bir hassasiyetle takip ettiği sokak hayvanları meselesini Valiliğimiz öncülüğünde Sivas’ta çözmeyi hedefliyoruz." sözlerine yer verdi.