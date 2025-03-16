Çanakkale Boğazı’ndan geçen 274 metre boyundaki ‘Dashan’ isimli tanker makine arızası yaptı. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada demir sahasına götürülerek demirletildi.

Rusya’dan Hindistan’a giden Cibuti bayraklı 274 metre boyundaki ‘Dashan’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-10’, ‘Kurtarma-15’ ve ‘Kurtarma-17’ bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada demir sahasına götürülerek demirletildi.