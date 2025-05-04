Sivas merkeze bağlı Yanalak köyünde sağanak ve dolu yağışı sonrası tarım arazileri sular altında kaldı.

Sivas kent merkezine 57 kilometre uzaklıkta bulunan Yanalak köyünde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini arttıran dolu hayatı olumsuz etkiledi. Köy beyaza bürünürken, yaşanan su taşkınları nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

"Köyümüzün ortasından geçen derede ıslah çalışması yapılmadı ve taştı"

Derede ıslah çalışması yapılmasını talep eden Yanalak Köyü Muhtarı Kazım Demirel, "Köyümüzde başlayan sağanak yağış, yerini ciddi bir dolu yağışına bıraktı. Köyümüzün ortasından geçen derede ıslah çalışması yapılmadı ve taştı. Biz de bu yağışta derenin taşmasından dolayı çok sıkıntı çektik. Ufak tefek zararımız var ancak çok ciddi bir kaybımız yok. Yetkililerden burada bir ıslah çalışması yapılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.